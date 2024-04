Reggio Calabria, una cittadina segnala “le stranezze dell’Amministrazione Comunale nel bando per i sussidi sulla TARI”

StrettoWeb

Una lettrice di StrettoWeb, Teresa Libri, ci ha inviato una lettera in cui evidenzia stranezze dell’amministrazione comunale. La lettrice afferma: “Mi sembra di percepire una certa stranezza, una ulteriore a onor del vero, nel recente bando del comune di Reggio Calabria. Si intende erogare contributi economici straordinari sulla tassa comunale rifiuti TARI ANNO 2024″.

“Naturalmente i requisiti “indispensabili” per poter inoltrare domanda per la partecipazione del suddetto bando contemplano giustamente un limite dell’indicatore ISEE ma …. PARADOSSALMENTE per gli aspiranti al contributo deve essere certificata “inesistenza di morosità per le annualità pregresse”. Allora … “Allo scopo di sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio socioeconomico l’amministrazione Comunale” …. recita il bando. Se davvero questa amministrazione volesse aiutare i cittadini che sono in difficoltà tali da non poter assolvere ai pagamenti dei tributi perché escludere dal bando chi ha pregresse morosità e non per esempio abbonar loro qualche rata insoluta o quantomeno ridurla? Eh n, altrimenti i nostri amministratori smetterebbero di mettere in campo i loro proverbiali specchietti per le allodole!”.

