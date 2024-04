Reggio Calabria, città paralizzata per la potatura degli alberi sul Lungomare: come creare disagi già dal lunedì…

StrettoWeb

Città paralizzata e disagi in tutta la città di Reggio Calabria da questa mattina per lavori di potatura degli alberi sul Lungomare Falcomatà. Come si legge in un cartello affisso appunto sulla via Marina, i lavori sono iniziati questa mattina alle ore 8:45 e si concluderanno (ogni giorno) alle ore 12:30 e dureranno da oggi 15 aprile fino al 18 per cui è stato istituito il divieto di sosta ambo i lati.

Come sempre i cittadini si trovano quindi a dover recarsi a lavoro o portare i figli a scuola dovendo stare in fila in quanto questi lavori non vengono effettuati, come sarebbe più giusto per evitare disagi, nelle ore di meno caos quindi la sera o ancora meglio nel weekend quando i reggini, ok non subirebbero disagi durante la settimana in contesti lavorativi.

I lavori prevedono la potatura degli alberi sul Lungomare Falcomatà che sono troppo bassi e rischiano anche di creare disagi ai bus o ai camion che percorrono la via quindi per motivi di sicurezza vanno potati. Il Lungomare quindi per consentirne la potatura, verrà chiuso a tratti fino alla fine dei lavori.

