Reggio Calabria: chiuso l’ufficio postale di Villa San Giuseppe per lavori

StrettoWeb

Come da informazione giunta da Poste italiane, si comunica alla cittadinanza che, per consentire i lavori di risanamento delle facciate, la chiusura dell’ufficio postale di Villa San Giuseppe, sito in via XXI aprile snc, proseguirà fino al 3 maggio 2024.

Durante il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito nei locali di Gallico superiore, sito in via Anita Garibaldi 168, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 ed il sabato dalle 8:20 alle 12:45, dove la clientela dell’ufficio postale potrà svolgere tutte le operazioni e potrà essere ritirata la corrispondenza in giacenza. L’ufficio postale di Villa San Giuseppe riaprirà il 6 maggio 2024.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.