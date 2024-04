Reggio Calabria, chiusi due gazebo sul Corso Garibaldi: interviene la Polizia Locale

StrettoWeb

Da questa mattina la Polizia Locale di Reggio Calabria ha messo i sigilli a due nuovi locali sul Corso Garibaldi. Il problema è legato all’occupazione del suolo che era stata già affrontata nei mesi addietro. La chiusura di questa mattina è scattata perchè i locali non erano in regola e quindi è stato fatto tempo fa un verbale per cui in automatico scatta la chiusura del locale per alcuni giorni.

