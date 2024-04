Reggio Calabria: chiusa la condotta idrica a Pellaro Lume, residenti senz’acqua da oltre 20 ore

StrettoWeb

Una lettrice di StrettoWeb, ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un disservizio che stanno vivendo i residenti di Pellaro Lume, zona sud di Reggio Calabria, da ormai più di 20 ore. La cittadina esasperata afferma: “buongiorno Gentile Redazione, Mi trovo a dover mandare una mail che speravo di non inviare. Ieri in data 15/04 nella zona di Pellaro Lume è stata completamente chiusa la condotta idrica per lavori (continui) di aggiustamento. Nella giornata di ieri ho incontrato gli operai che stavano effettuando la riparazione e ci hanno rassicurato che l’acqua sarebbe ritornata nel giro di poche ore. In realtà questo non si è verificato. Non solo l’acqua alle 13.00 non era ancora disponibile ma la situazione a distanza di oltre 20 ore è la medesima. È dalle 5.00 del mattino di ieri che siamo completamente senza acqua, lascio immaginare i disagi per grandi e piccini. Confido nella vostra professionalità per dare voce alle esigenze di questa comunità che sicuramente le istituzioni hanno abbandonato. Ovviamente sono state fatte numerose segnala agli uffici preposti ma ad ora nessun intervento”.

