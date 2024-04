Reggio Calabria, chiude MaSushi. Il titolare: “Amministrazione di coglionazzi, me ne torno in Sicilia”

StrettoWeb

Una fotografia con il corso Garibaldi senza illuminazione pubblica e uno sfogo durissimo: così Domenico Cuzzocrea ha annunciato poche ore fa la chiusura di MaSushi Restaurant, noto anche come Malia boutique restaurant, noto e apprezzato ristorante del corso Garibaldi a pochi metri da piazza Duomo. Era diventato in poco tempo un punto di riferimento per tanti appassionati della città, ma adesso è costretto alla chiusura per i disservizi dell’Amministrazione Comunale.

Cuzzocrea ha scritto: “H21.15 luci spente come ogni fottuta estate. Io chiudo onestamente e ritorno in Sicilia nell’attesa di vedere questa amministrazione di coglionazzi scomparire mestamente 13.800 € di puntate nel culo. Giocate a calcetto e vendete due cd al blockbuster quello siete”.

Approfondendo la situazione ai microfoni di StrettoWeb, Domenico Cuzzocrea ha spiegato che “chiudo per l’estate per una serie di motivazioni, sono tre anni che non riesco ad avere il dehors perchè dicono che c’è un raggio di curvatura a cui avevamo trovato le soluzioni; la città non è ben tenuta ed è un dato oggettivo; la spazzatura non viene raccolta. Vi prego di mettere in evidenza che non è che me ne vado per un singolo lampione che non funziona, ma un orrore totale. Non conosciamo la parola turismo, abbiamo le tasse più alte d’Italia, non si può lavorare così, gli imprenditori devono essere messi nelle condizioni di creare valore, a Reggio Calabria oggi questo non è possibile“.

