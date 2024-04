Reggio Calabria, l’Asd Catona adotta tre aiuole

StrettoWeb

Volontari e sportivi attivi per la cura del verde cittadino. A Catona, alla presenza del consigliere comunale delegato al Decoro e arredo urbano Massimiliano Merenda e del presidente del consiglio comunale Enzo Marra, insieme ai dirigenti della Asd Catona calcio è stata scoperta la targa di adozione delle aiuole collocate all’incrocio di via Nazionale e via Mercato.

“Un ringraziamento particolare all’Associazione sportiva Catona Calcio – hanno evidenziato Merenda e Marra – che con tanta voglia di far bene ha ridato vita alle tre aiuole. Un vero esempio di cura e attaccamento ai luoghi, ma anche ai beni comuni. Ci auguriamo che questa azione possa servire da esempio alla collettività. Si tratta di piccoli gesti che però contribuiscono a mantenere il decoro della nostra città”.

