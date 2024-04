Reggio Calabria, dopo la pizza arriva anche il panino “Don Zampaglione”

StrettoWeb

Dopo la pizza Don Zampaglione arriva anche il panino Don Zampaglione. Lo si può degustare da domani (1 maggio) presso la panetteria “Don” di Condofuri, il cui proprietario è un giovane, Gabriele Ermegellini, che ha aperto da un mese e la cui specialità sono i panini gourmet.

Gabriele ha deciso di rimanere in Calabria e per questo ha intrapreso questo lavoro dignitoso, che gli porta via tanto tempo ma che gli dà anche tantissime soddisfazioni. “Da domani – afferma – potete venire a degustare il panino Don Zampaglione. L’ho voluto dedicare a questo giovane sacerdote per la sua simpatia ed il suo essere sacerdote per Cristo e in mezzo alla gente. Un pastore deve stare in mezzo alla gente e amare tutti”.

Il panino “Don Zampaglione “è composto da mortadella, stracciatella e granella di pistacchio. Nel ringraziare il proprietario per questo panino a lui dedicato, Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico, ha invitato tutti ad assaggiarlo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.