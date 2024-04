Reggio Calabria e l’affascinante proposta dello stadio del mare: cosa è? | INTERVISTA

StrettoWeb

A margine dell’evento di Vela d’Altura a Reggio Calabria di questo weekend, StrettoWeb ha intervistato il Consigliere Nazionale FIV Fabio Colella. Non si è parlato solo dell’iniziativa nelle acque dello Stretto, ma anche di alcune proposte, come quella affascinante dello stadio del mare.

“La vela a Reggio Calabria è naturale – le parole di Colella – si può praticare tutto l’anno ed è per questo esclusivo del territorio italiano. C’è la Sicilia di fronte, in questo Stretto meraviglioso, e c’è sempre vento, quest’ultimo che potrebbe essere un volano importante per la città, per lo sport e anche per il turismo. Bisogna avere coraggio, come lo abbiamo avuto per l’Aeroporto potremmo averlo per il Porto di Reggio, uno dei pochi rimasti al centro città. Potrebbe essere turistico, con il diporto. Il coraggio spetta ai politici”.

Così Colella va più nel dettaglio: “cosa è lo stadio del mare? E’ uno stadio naturale. L’unico luogo a Reggio Calabria dove poter vedere e vivere le regate in prima persona. Di solito è difficile seguirle personalmente con il pubblico, perché sono lontane, ma qui abbiamo profondità incredibili che vanno subito giù, a pochi passi dalla spiaggia, e questo Lungomare definito il ‘parterre della Vela’ da parte di un Presidente della Federazione che venne qui. Sedersi qui all’Arena Ciccio Franco è uno spettacolo unico non solo in Italia, ma nel mondo”, aggiunge Colella.

Fabio Colella, Consigliere nazionale FIV, parla dello stadio del mare

