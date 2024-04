Reggio Calabria, l’AD Atam Basile: “sui parcheggi a 2€ polemica inutile, non capisco perchè bisogna arrivare in auto sul Lungomare”

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, l’A.D. dell’Atam di Reggio Calabria Giuseppe Basile, ha spiegato il perchè della scelta di aumentare a 2 euro i parcheggi a pagamento sul lungomare.

Basile ha affermato: “la polemica sull’aumento dei parcheggi in centro è portata avanti, polemica neanche molto ampia. C’è stato qualche intervento ma parliamo del nulla. Noi abbiamo due terminal destinati a parcheggio nelle prime periferie adiacenti al centro di Reggio Calabria, da un lato Botteghelle. dall’altro il Ponte della Libertà. Non si capisce quale sia la necessità di dover arrivare con l’auto in via marina e creare il caos, chiunque vada sulla via marina in estate, noterà che è impossibile e pericoloso anche camminare. Questo non è possibile e in tutte le città italiane il centro è preservato dai parcheggi, si può parcheggiare ma aumenta il costo”.

l’ A.D. dell’Atam Giuseppe Basile su parcheggi a 2 €

