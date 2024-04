Reggio Calabria, il 91enne derubato da due ladre e il giovane eroe che le ha fermate ai microfoni di StrettoWeb | INTERVISTA

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il signor Alfonso Laganà di 91 anni, racconta la sua brutta esperienza dopo essere stato rubato della pensione da due donne sul Lungomare di Reggio Calabria. L’uomo, così come descritto questa mattina nel comunicato dei Carabinieri, si era recato presso un istituto di credito per ritirare la pensione. Dopo aver prelevato però, l’anziano è stato fermato da una donna che gli ha chiesto cosa stesse facendo e con destrezza, dopo aver chiesto l’elemosina, gli ha rubato l’intero importo della pensione.

Dopo poco un’altra donna ha raggiunto Nonno Alfonso che intanto si è reso conto dell’accaduto. L’uomo, si è subito messo a correre per raggiungere le ladre ma nel frattempo questo gesto è stato notato da Lorenzo Festicini, un passante che casualmente si trovava li. Immediatamente il cittadino si è fermato e ha rincorso le donne per un bel tratto riuscendo però a chiamare i Carabinieri e fermare contemporaneamente una delle due ladre.

Storia a lieto fine quindi per Nonno Alfonso che nella sfortuna di essere stato derubato della pensione, ha trovato un giovane dal cuore d’oro che lo ha aiutato in un momento cosi delicato. Le parole dei protagonisti nell’intervista a corredo dell’articolo trasmettono grandi emozioni: Lorenzo Festicini ha avuto il coraggio di metterci la faccia e ha ringraziato “Nonno Alfonso” per quello che gli ha trasmesso in occasione di questo episodio.

