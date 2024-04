Il reggino Natale Centofanti nel direttivo nazionale di AFI, l’Associazione Fonografici Italiani

StrettoWeb

L’AFI, l’Associazione Fonografici (discografici) Italiani, nell’Assemblea del mese di Marzo, per il rinnovo delle cariche dirigenziali, ha eletto il nuovo presidente, Gianni Di Sario, Fonola Dischi. Non solo, però: ha anche decretato la nomina del discografico reggino Natale Centofanti, di Elca Sound, quale componente del consiglio direttivo. Centofani ritorna dopo qualche anno ad occupare un ruolo di primissimo piano all’interno di AFI, riconoscendone capacità manageriali e centralità nella produzione e distribuzione di musica popolare italiana, con una lunga storia di oltre 50 anni di presenza sul mercato discografico Italiano con i propri cataloghi.

Cosa è AFI

L’A.F.I. tra le prime associazioni di categoria nasce nel 1948 per iniziativa di sette aziende: La Voce del Padrone – Columbia – Marconi Phone spa – La Fonit – La Cetra –Carish S.A. – Durium S.A. – A.C.E.R. S.A. – Fonotecnica, da ben 75 anni dunque al fianco della musica Italiana e dei suoi produttori indipendenti, amministra, gestisce e distribuisce i diritti maturati dall’ utilizzo delle opere musicali.

Chi è Natale Centofanti

Natale Centofanti ha curato la discografia dei maggiori artisti folk ed etnici calabresi e gestisce un grandissimo numero di brani su tutte le piattaforme digitali. I brani delle sue edizioni discografiche sono state utilizzate in importanti colonne sonore di film e serie tv, tra cui “The Good Mother” produzione Disney+, il famosissimo film “Un boss sotto stress” con Robert De Niro della Warner Bros, “Trust “ film sul rapimento di Paul Getty jr in oda su SKY , “000”di Sergio Sollima e il format “Dinner Club 2” con Carlo Cracco, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Marco Giallini e Luca Zingaretti, in onda su Prime Video.

