Reggina, Ripepi: “Ballarino personaggio piccolo, non degno di Reggio. E su Bandecchi…”

“Ballarino nel giorno di Pasquetta, non so se sotto l’effetto di un bicchiere di vino, e quindi spensierato e senza freni inibitori, ha postato un articolo di un giornale umbro sul sequestro a Bandecchi. Questo gesto è di una gravità inaudita perché dimostra il personaggio Ballarino, la sua essenza. Caro Ballarino, tu non sei una persona corretta. Non sei degno di fare il Presidente neanche della Fenice, non della Reggina“. E’ quanto ha affermato Massimo Ripepi nella sua diretta social di questa sera.

Il Consigliere è voluto intervenire nella querelle Ballarino-Bandecchi degli ultimi giorni. E ritorna sul business plan. “Questo tuo business plan è tutta una palla. Non è corretto che ti prendi la Reggina e non rispetti quello che hai scritto. Basta leggerlo, lo dovrebbero leggere tutti i giornalisti sportivi. Non ti dovevi permettere, sei in una posizione che non ti meriti e che non dovevi occupare. Non solo non hai la capacità economica, ma neanche la stoffa per fare questo ruolo”, ha detto ancora Ripepi.

“Bandecchi non ha bisogno di essere difeso da me. E’ una persona per bene, viene attaccato perché ha iniziato in politica. Ballarino, sei un personaggio piccolissimo entrato in un ambiente grandissimo come Reggio, che tu non meritavi. Ti hanno fatto un regalo e vedremo se ci sono cose dietro. La risposta di Bandecchi è stata fortissima, se ha detto quello lo sosterrà da prove. Io lo incontrerò perché venerdì e sabato sarà a Reggio. Glielo chiederò”, ha aggiunto.

