Ex Reggina: è morto Giuseppe Santonico, una delle bandiere della storia amaranto

Un importante pezzo di storia della Reggina se ne è andato. E’ morto ieri in tarda serata, all’età di 79 anni, Giuseppe Santonico. Di ruolo attaccante, nato a Isola del Liri, è scomparso sempre a casa sua, nel comune del frusinate. Lascia la moglie Mariella, tre figli e i tanti nipoti. I funerali si terranno domani mattina alle ore 9.30.

Santonico con la Reggina

Dopo l’esordio in patria, il passaggio alla Reggina giovanissimo, nel 1964, in Serie C: con Maestrelli in panchina, è uno dei protagonisti della prima promozione degli amaranto in Serie B della storia. In riva allo Stretto ci rimane per tre stagioni, fino al 1967, per un totale di 17 reti in quasi 80 presenze. Tra gli ex più amati negli anni genuini della Reggina “della gente”, e di Granillo, fa parte di quella formazione titolare che i nostri nonni ripetevano a memoria, come fosse una filastrocca, prima di affiancare a questa la squadra che fu di Nevio Scala.

Tanti i messaggi sui social in ricordo di Santonico, non solo dagli ambienti amaranto ma anche da quelli di altre squadre in cui ha lasciato il segno, tra cui Livorno, Avellino, Giulianova. Anche la redazione di StrettoWeb si stringe alla famiglia e porge le più sincere condoglianze.

