Reggina, Ferrero torna a parlare del marchio. E svela una novità

Massimo Ferrero è tornato a parlare di Reggina e di marchio, sempre nel corso della sua trasmissione su Radio Cusano Campus. Oltre a ribadire la sua volontà di acquisirlo, partecipando al bando, ha svelato altre novità, come quelle di sedersi eventualmente al tavolo con la Fenice, perché la Reggina deve essere solo una.

“Io ci sono. Verso di noi arrivano delle starnazzate? Diciamo nome e cognome. Se è gente che vuole farsi pubblicità… io dico che ci sono per il bando. Certo, deve essere una cosa equilibrata. Io ho parlato con il Commissario, lì c’è un problema di debitoria e bisogna vedere se puntano tutto sul marchio. Non gli darei 100 milioni perché non li ho, ma partecipo. E a chi starnazza dico che ci divertiamo, giocando a chi ce l’ha più duro“, ha detto l’ex Presidente della Sampdoria.

“Dato che c’è sta squadretta che hanno fatto – ha continuato – devono essere intelligenti e farsi aiutare. Noi vogliamo fare una sola squadra. Noi dobbiamo spiegare bene ai tifosi reggini che per adesso è tutto sterile. Io non prometto niente a nessuno, dico solo che ci deve essere una squadra sola e se questi amano la Reggina ci sediamo. Così i fatti possono diventare chiacchiere, sennò facciamo solo chiacchiere e pubblicità negativa. Io dico che parteciperemo per il marchio, poi se c’è una intelligenza, una volontà di fare calcio, io non ho nessun problema – se avrò la fortuna di prendere il marchio – di acquisire, rinforzare, aiutare, pure andare con questi signori. I protagonisti di certo saranno il marchio e i tifosi, non Ferrero”.

