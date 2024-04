Reggina, la Fenice vince l’ultima dell’anno al Granillo: 2-0 alla Sancataldese

StrettoWeb

Un gol per tempo e tre punti. La Fenice Amaranto ottiene la quinta vittoria consecutiva battendo la Sancataldese per 2-0. Successo nell’ultima stagionale al Granillo per la squadra di Trocini, ormai certa del quarto posto e di giocare la semifinale playoff, sul campo di Vibo. Un gol per tempo, questo pomeriggio, da parte di due degli uomini più in forma nell’ultimo periodo anche in fatto di gol: Barillà dopo 6 minuti e Provazza nella ripresa. Ora l’ultima partita della stagione regolare, domenica prossima in casa dell’Igea Virtus. Poi saranno spareggi.

Il tabellino

Marcatori: 3’ Barillà, 81’ Provazza

La Fenice Amaranto (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Kremenovic (63’ Renelus), Cham; Mungo (71’ Zanchi), Barillà (83’ Salandria), Porcino; Provazza, Rosseti (65’ Bolzicco), Perri (63’ Zucco). A disposizione: Velcea, Adejo, Rana, Belpanno. All. Trocini

Sancataldese (4-3-3): La Cagnina; Brumat, Parisi, Duli (46’ Giuffrida), Samake; Siino (61’ Catalano), Calabrese, Dampha (68’ Petracca); Mazza (84’ Terrana), Varela, Durmush (91′ Viscuso). A disposizione: Dolenti, Scalia, German, Papotto. All. Lu Vito

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno. Assistenti: Michele Nappi e Daniele Tasciotti di Latina

Note – Ammoniti: Siino, Perri, Barillà Recupero: 2’pt, 5’st Spettatori: 3.891 di cui 106 ospiti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.