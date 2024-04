Reggina, cambia l’orario di Fenice Amaranto-Sancataldese di domenica

StrettoWeb

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara La Fenice Amaranto-Sancataldese, in programma domenica 28 aprile 2024 alle ore 16″. Così in una nota la Fenice Amaranto comunica il cambio di orario per il match di domenica al Granillo. Non alle 15, come previsto da programma, ma un’ora dopo, alle 16.

Si tratta della penultima giornata di campionato e dell’ultima al Granillo della stagione. I playoff infatti verranno giocati in trasferta.

