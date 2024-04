Reggiana-Cosenza, Viali determinato: “da ora non conta più nulla”

StrettoWeb

Il Cosenza torna in campo, dopo i pari contro Feralpisalò e Palermo. Si va in trasferta, in anticipo: domani sera la squadra rossoblu è ospite della Reggiana di Nesta. L’obiettivo è tornare alla vittoria dopo tre mesi, ma soprattutto provare a “respirare”, tirandosi fuori dalla pericolosa zona playout. Alla vigilia della sfida ha parlato, in conferenza stampa, l’allenatore William Viali.

“Per raggiungere i risultati serve l’atteggiamento giusto e io penso, in questo mese che ho fatto, che la squadra sia migliorata nella combattività, altrimenti non si sarebbero recuperate le ultime due partite. Nelle prossime gare però dobbiamo mollare il freno a mano, inutile rimpiangere sul passato, si cancella e si riparte, d’ora in avanti partirà un mini torneo in cui non conta più nulla”. Sul prossimo avversario: “la Reggiana è una squadra ben precisa in entrambe le fasi. Si conoscono a memoria, fanno le stesse cose da un anno e hanno idee chiare. Sarà una gara diversa da quella contro il Palermo”.

Tornando alla sua, di squadra, Viali evidenzia: “siamo pronti per vincere, nelle ultime la vittoria non è arrivata solo per episodi o particolari. Sul modulo, dico che con il3-5-2 ho trovato più equilibrio, ma non sono schiavo dei sistemi di gioco, alleniamo più cose e possiamo cambiare. Questa squadra non aveva problemi di equilibrio ma di densità in zona goal. La direzione presa è stata quella di portare più giocatore negli ultimi 20 metri. Ho calciatori diversi e possiamo variare il nostro modulo di gioco.. Tutino? Giusto avere un bomber di riferimento ma è chiaro che servono anche i goal dei centrocampisti, dei difensori quando si inseriscono. Sto lavorando anche per non essere Tutino dipendenti”.

