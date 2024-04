La Rai in diretta dal MArRC: Uno Mattina al Museo per la storia dei Bronzi

StrettoWeb

La Rai torna a Reggio Calabria, per l’ennesima volta e per un motivo ben noto, d’orgoglio: i Bronzi di Riace. Il simbolo culturale e storico reggino per eccellenza ha attratto nuovamente Rai Uno, e nello specifico Uno Mattina, quest’oggi presente al Museo Archeologico coi suoi operatori per le riprese di un servizio andato in onda in diretta.

“Siamo in diretta dal Museo, con il Direttore Sudano e con il Prof Castrizio”, le parole dell’inviato direttamente dalla Sala dei Bronzi. “Il nome ufficiale è Bronzo A o Bronzo B, oppure il Giovane e il Vecchio. Secondo la mia teoria abbiamo due fratelli che si stanno guardando, figli di Edipo, che stanno per combattere per il potere. Alla fine moriranno tutti e due”, le parole di Castrizio. “Il Museo ha cambiato pelle e status, perché è diventato internazionale. Ci sono circa 250 mila visitatori l’anno e speriamo che possa aumentare”, l’intervento di Sudano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.