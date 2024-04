Ragazza trans stravince nella gara femminile. E Salvini sbotta: l’intervento durissimo | VIDEO

StrettoWeb

“Ex ragazzo, ora ragazza trans stravince – guarda un po’ – nella corsa femminile! E accade in numerosi altri sport. Ma è normale tutto ciò?”. Se lo chiede Matteo Salvini, commentando la notizia di una ragazza trans che stravince la gara femminile e pubblicando il video (in alto).

“Riconoscere l’identità di ciascuno non rende accettabile falsare le competizioni grazie alle caratteristiche biologiche originarie!

Queste sono le follie dell’ideologia “woke”, che nulla c’entrano con i diritti e a cui sempre ci opporremo”, si chiede il Ministro. “Se avesse corso con gli stessi tempi nelle gare maschili sarebbe arrivato rispettivamente 61esimo (su 65) e 46esimo (su 58)”.

