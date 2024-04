Raccolta differenziata a Reggio Calabria, quale mastello esporre? Ecologia Oggi pubblica il calendario

StrettoWeb

Ecologia Oggi comincia ad integrarsi nella città di Reggio Calabria. Ha ufficialmente iniziato venerdì scorso, assorbendo il passaggio di consegne da Teknoservice, ma in città c’è malcontento per un ritiro dell’immondizia che non convince. In tante zone l’azienda non è passata a raccogliere i rifiuti, ma la ditta ha anche assunto gli ultimi dipendenti rimasti fuori. L’obiettivo dunque, ora, è che il sistema di raccolta riparta con puntualità come avvenuto in questi anni con Teknoservice.

A tal proposito, Ecologia Oggi ha pubblicato il calendario delle utenze nelle due zone, quella gialla (la mattina) e quella blu (pomeriggio), con relativo mastello da esporre giorno per giorno. Di seguito le immagini coi due calendari e le rispettive zone interessate.

