Punto nascita a Cosenza, 3mila firme in 48 ore per dire no alla chiusura del Sacro Cruore

In sole 48 ore, ha raccolto oltre 3mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Alessia Principe per scongiurare la chiusura del punto nascite del Sacro Cuore. “Io, come molte altre donne della mia regione, ho avuto la fortuna di partorire al punto nascita del Sacro Cuore di Cosenza. Questo luogo è un’ eccellenza della nostra regione, come testimoniano le molteplici esperienze personali delle mamme che fanno parte del nostro gruppo “NO alla chiusura del punto nascita del Sacro Cuore di Cosenza”, esordisce il testo dell’appello online.

“Oggi però, questo diritto ci viene negato. Vogliamo dire NO alla chiusura di questa struttura fondamentale. Noi donne dobbiamo avere il DIRITTO di scegliere dove partorire. Questa decisione non solo limita la nostra libertà di scelta, ma obbliga molte donne a lasciare la Calabria per andare a partorire dove si sentono maggiormente sicure di farlo”, prosegue.

“Indirizziamo questa petizione al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso affinché possa sostenerci in questa causa e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto affinché, in piena democrazia, prenda atto del nostro volere e torni sulla sua decisione”, spiegano. “Chiediamo il rispetto dei nostri diritti e l’impegno attivo delle autorità per garantire che ogni donna possa scegliere liberamente dove dare alla luce il proprio figlio. Facciamo appello a tutti i cittadini calabresi perché si uniscano a noi in questa battaglia”.

Il sostegno alla petizione

Tra i commenti dei firmatari, le ragioni di diverse persone che sostengono la petizione:

“Il punto nascita Sacro Cuore rappresenta l eccellenza della Sanità Calabrese. Ho avuto la fortuna di fare nascere i miei due gioielli personale e struttura il top”, scrive Maria C.;

“I miei tre figli sono nati lì. Non possono chiudere quella che è sempre stata una certezza e una garanzia nella storia di questa città!”, Filomena A.;

“Conosco la struttura che ha sempre mantenuto un alto profilo di affidabilità! Medici e personale competente e valido!”, Giuseppina A.;

“Eliminando questo punto nascita ,le donne in maternità perderanno un grande punto di riferimento,qui é nata mia figlia 28 anni fa e qui vorrei nascessero le mie nipoti” (Maria M.)

Il link alla petizione: Change.org/PuntoNasciteSacroCuore

