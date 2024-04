Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani mercoledì 1 maggio

StrettoWeb

Mercoledì 1 Maggio a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le prime ore della giornata saranno contrassegnate da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature oscilleranno tra i +17,3°C e i +16,3°C, con una percezione termica simile. I venti soffieranno con intensità fino a 61,7km/h, provenienti prevalentemente da direzione Sud – Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 57,2km/h. Le precipitazioni saranno presenti con un’intensità che varierà da pioggia debole a pioggia moderata, con valori compresi tra 0.2mm e 2.13mm. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno all’88% – 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1010hPa – 1013hPa.

Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il meteo di Trapani, con piogge leggere che accompagneranno la città fino a tarda mattinata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,6°C – +16,5°C, con venti che perderanno progressivamente di intensità, ma che continueranno a soffiare con una certa incisività.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una probabilità di pioggia che diminuirà progressivamente. Le temperature si manterranno attorno ai +16,1°C – +16,7°C, con venti che soffieranno con una certa costanza da direzione Ovest – Sud Ovest, con intensità che si aggireranno intorno ai 10km/h – 13,5km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, regalando a Trapani una notte serena. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,2°C – +15,1°C, con venti che perderanno ulteriormente di intensità, mantenendosi su valori leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 1 Maggio a Trapani indicano un inizio di giornata instabile, con piogge moderate e venti forti, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni nelle prime ore del giorno e munirsi di abbigliamento adeguato per far fronte alle temperature fresche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trapani per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +16.9° perc. +16.9° 2.13 mm 40.2 SSE max 57.2 Scirocco 87 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.69 mm 35.5 S max 51 Ostro 86 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.46 mm 17.5 SO max 24.6 Libeccio 90 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.31 mm 8.1 SO max 10.4 Libeccio 90 % 1013 hPa 14 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 1 % 12.8 O max 13.3 Ponente 80 % 1013 hPa 17 nubi sparse +16.3° perc. +16° prob. 1 % 8 O max 10.8 Ponente 77 % 1013 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 3.6 SO max 4.5 Libeccio 84 % 1015 hPa 23 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 6.1 SSE max 6.7 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:03

