Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani mercoledì 17 aprile

Mercoledì 17 Aprile a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +14,4°C e i +16,2°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori compresi tra i +13,8°C e i +15,5°C.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità crescente da Ovest – Nord Ovest, con velocità che raggiungeranno i 41,5km/h. Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con venti che potranno raggiungere i 51,2km/h. Anche in serata, il vento continuerà a soffiare con intensità, seppur in leggero calo, mantenendosi intorno ai 41,9km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 63% e il 77%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1008hPa e 1011hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Trapani si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che dovrebbero rimanere stabili e venti moderati da Ovest – Nord Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo e di consultare aggiornamenti specifici in caso di necessità.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Aprile a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 32.6 NO max 38.7 Maestrale 69 % 1007 hPa 5 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° Assenti 33.6 ONO max 43.5 Maestrale 73 % 1007 hPa 8 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 41.3 ONO max 49 Maestrale 69 % 1008 hPa 11 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 40.3 ONO max 46.3 Maestrale 64 % 1009 hPa 14 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 40.5 ONO max 50.3 Maestrale 63 % 1008 hPa 17 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 34.8 ONO max 49.1 Maestrale 67 % 1009 hPa 20 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 33.1 ONO max 42.9 Maestrale 77 % 1011 hPa 23 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 37.3 ONO max 41.9 Maestrale 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:50

