Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi sabato 20 aprile

StrettoWeb

Sabato 20 Aprile a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra i +13,1°C e i +17,4°C. Il vento soffierà principalmente da Nord Ovest con intensità variabile durante la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra i +14°C e i +17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +17°C. Il vento sarà leggero, proveniente sempre da Nord Ovest.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e una leggera presenza di nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con vento che ruoterà verso Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Aprile a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +13.9° perc. +13.1° prob. 16 % 18.6 NO max 33.2 Maestrale 70 % 1012 hPa 7 poche nuvole +14.6° perc. +13.7° Assenti 16.8 NO max 24.1 Maestrale 62 % 1014 hPa 10 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 10.1 NNO max 16.6 Maestrale 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +17.3° perc. +16.4° Assenti 4.9 NO max 11.3 Maestrale 49 % 1012 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.4° Assenti 9.3 NNO max 12.9 Maestrale 51 % 1011 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 9 NNE max 12.5 Grecale 68 % 1011 hPa 22 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 1.9 ENE max 6 Grecale 65 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.