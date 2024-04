Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani martedì 9 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Aprile a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili nubi sparse al mattino. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata, con valori che si aggirano intorno al 90% durante la mattina e al 100% nel pomeriggio e sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi che raggiungeranno i 20,7°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con escursioni termiche contenute. La velocità del vento sarà prevalentemente leggera, con intensità che si attesterà intorno ai 10-15 km/h durante la giornata, proveniente prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest.

Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1017-1018 hPa.

In conclusione, Martedì 9 Aprile a Reggio Calabria si prospetta una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli, ideale per svolgere le attività quotidiane senza particolari disagi legati alle condizioni meteorologiche. Le previsioni per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni di instabilità, con possibili schiarite nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 7.1 SSE max 10.6 Scirocco 72 % 1017 hPa 5 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 8.1 SSE max 11.6 Scirocco 70 % 1017 hPa 8 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 11.1 S max 15.3 Ostro 63 % 1018 hPa 11 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 11.8 SSO max 15.4 Libeccio 61 % 1018 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 6.7 SSO max 9.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.4 S max 5.8 Ostro 76 % 1017 hPa 20 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 2.9 N max 5.3 Tramontana 67 % 1017 hPa 23 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 4.9 NNO max 6.4 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:30

