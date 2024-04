Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 14 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Reggio Calabria prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22°C, mentre la minima sarà di circa 17°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere prevalentemente da direzione Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 20-22°C e un’umidità attorno al 50-55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura massima si aggirerà intorno ai 22°C, con un lieve aumento dell’umidità che potrebbe raggiungere il 55%.

In serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1022-1023hPa.

In conclusione, Domenica 14 Aprile a Reggio Calabria si prospetta una giornata piacevole, con condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’abbassamento delle temperature in serata e alla presenza di nubi sparse che potrebbero rendere l’atmosfera leggermente più fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 2.6 NE max 7.3 Grecale 55 % 1024 hPa 5 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.7 NNE max 8.2 Grecale 58 % 1024 hPa 8 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 2.1 OSO max 3.7 Libeccio 49 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.6° perc. +21.1° Assenti 4.5 S max 7.9 Ostro 48 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 0.6 N max 6 Tramontana 50 % 1022 hPa 17 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.7 SSO max 4.5 Libeccio 64 % 1022 hPa 20 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 1.3 SO max 6 Libeccio 63 % 1023 hPa 23 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 0.1 ENE max 4.9 Grecale 59 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:34

