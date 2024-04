Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi martedì 2 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 2 Aprile a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% di cielo coperto dalle ore 08:00 in poi.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +16°C nelle prime ore del mattino e che raggiungeranno i +17°C nel corso della mattinata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, con valori che si aggireranno intorno ai +15°C.

I venti soffieranno prevalentemente da Nord – Nord Ovest, con una velocità che varierà tra i 17km/h e i 32km/h. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 33km/h nelle prime ore del mattino, mantenendosi su valori intorno ai 30km/h nel corso della giornata.

Le precipitazioni sono previste assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70% e una pressione atmosferica stabile sui 1020hPa.

In base alla situazione attesa per Martedì 2 Aprile, si prevede che le condizioni meteo a Reggio Calabria rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con cielo coperto e temperature miti. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 2 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 19.6 NNO max 31.8 Maestrale 70 % 1018 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 3 % 19.3 NNO max 28.3 Maestrale 72 % 1020 hPa 10 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° prob. 1 % 17.9 NNO max 24.3 Maestrale 61 % 1021 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 22.1 NNO max 32.9 Maestrale 59 % 1020 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 20.4 NNO max 29.9 Maestrale 73 % 1020 hPa 19 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° Assenti 17.4 N max 25.1 Tramontana 81 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 13.5 N max 20.5 Tramontana 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:24

