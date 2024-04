Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi domenica 21 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Aprile a Reggio Calabria mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 32% al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile tra i 15km/h e i 19km/h.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con l’arrivo di piogge leggere che aumenteranno la copertura nuvolosa al 95%. Le temperature si alzeranno leggermente, attestandosi intorno ai +16°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 19km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 94% e il 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17°C con un leggero calo della percezione termica. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità che si attesterà intorno ai 20km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’87%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +13°C. Il vento continuerà a provenire da Est con una velocità intorno ai 5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria per Domenica 21 Aprile indicano un’instabilità atmosferica con l’arrivo di piogge leggere durante la mattinata e un cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti provenienti principalmente da Nord Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di monitorare eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +13° perc. +12.1° prob. 3 % 8.4 NNO max 16.4 Maestrale 68 % 1009 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 40 % 18.6 NO max 30.3 Maestrale 68 % 1011 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° prob. 31 % 18.8 NO max 27.7 Maestrale 60 % 1012 hPa 13 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 15.4 NNO max 20.1 Maestrale 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 10.5 N max 12.4 Tramontana 60 % 1012 hPa 19 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 8.9 NNE max 12 Grecale 75 % 1014 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 4.5 E max 6.5 Levante 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 19:42

