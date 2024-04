Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani lunedì 15 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Aprile a Reggio Calabria mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 34%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +18°C.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 92%, con cielo coperto e temperature che saliranno leggermente, arrivando a toccare i +21°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Nel tardo pomeriggio e sera, la situazione non cambierà, con cielo coperto e temperature intorno ai +20°C.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 4km/h e i 15km/h. La direzione del vento sarà principalmente da Sud a Sud Est. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In base alla situazione attuale, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano che il cielo coperto e le temperature miti caratterizzeranno anche la giornata di domani. Tuttavia, è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature nei giorni successivi, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. Bisognerà monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° Assenti 2.6 S max 4.8 Ostro 53 % 1021 hPa 5 cielo coperto +18.3° perc. +17.5° prob. 2 % 4.9 E max 6.5 Levante 52 % 1019 hPa 8 cielo coperto +21.3° perc. +20.6° Assenti 5.9 SO max 8.5 Libeccio 43 % 1020 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +21.5° Assenti 7.3 SSO max 11.6 Libeccio 44 % 1019 hPa 14 cielo coperto +20.6° perc. +20° prob. 2 % 7.4 SSO max 12 Libeccio 52 % 1018 hPa 17 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° Assenti 3.3 N max 6.3 Tramontana 54 % 1015 hPa 20 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 15.3 SE max 28.2 Scirocco 65 % 1017 hPa 23 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.6 SE max 14.3 Scirocco 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:35

