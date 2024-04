Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani giovedì 11 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. La temperatura massima si attesterà intorno ai 17,9°C nel primo pomeriggio, mentre la minima sarà di 13,3°C durante la notte.

Durante la notte, le nubi saranno sparse con una copertura del cielo che varierà tra il 47% e il 68%. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord con velocità tra i 22,2km/h e i 26,3km/h.

Al mattino, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,1°C verso le 09:00. La brezza sarà moderata con velocità tra i 15,9km/h e i 20,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 100% con temperature che si manterranno stabili intorno ai 17-18°C. La brezza vivace proveniente da Nord sarà presente con velocità tra i 18,4km/h e i 21,3km/h.

In serata, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 2-4%. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C con una leggera brezza proveniente da Nord con velocità tra i 12,9km/h e i 18km/h.

In conclusione, Giovedì 11 Aprile a Reggio Calabria vedrà una giornata con cielo inizialmente coperto al mattino, con tendenza a schiarite nel pomeriggio e serata serena. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale, con una leggera brezza proveniente da Nord. Resta comunque consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 22.1 N max 29.2 Tramontana 74 % 1022 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 20.7 N max 26.3 Tramontana 73 % 1022 hPa 8 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° Assenti 17.1 N max 18.5 Tramontana 63 % 1023 hPa 11 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° Assenti 16 N max 17.1 Tramontana 60 % 1023 hPa 14 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° Assenti 19.2 NNO max 21.3 Maestrale 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 13.7 NNO max 17.7 Maestrale 70 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 13 N max 16.6 Tramontana 75 % 1025 hPa 23 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 13.6 N max 18 Tramontana 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:32

