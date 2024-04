Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani sabato 13 aprile

StrettoWeb

Sabato 13 Aprile a Ragusa si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si manterranno intorno ai +22°C durante il giorno e scenderanno fino a +13°C di notte.

Durante la mattina, il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità che varierà dai 30 km/h ai 40 km/h, mentre nel pomeriggio e sera si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque a livelli di brezza tesa con raffiche fino ai 37 km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 35% durante il giorno, salendo leggermente la sera fino al 69%. Non sono previste precipitazioni, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1023hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa per Sabato 13 Aprile indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi una giornata all’aperto, approfittando delle condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Aprile a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 20.8 NE max 43.7 Grecale 62 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +12.5° Assenti 21.6 NE max 49.5 Grecale 61 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.5° perc. +19.6° Assenti 33.1 ENE max 44.3 Grecale 37 % 1024 hPa 11 cielo sereno +22.5° perc. +21.7° Assenti 30.2 E max 36.3 Levante 34 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +20.9° Assenti 29.5 E max 37 Levante 34 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 17 ENE max 36.5 Grecale 49 % 1022 hPa 20 poche nuvole +12.6° perc. +11.7° Assenti 15.4 NE max 31.7 Grecale 68 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° Assenti 16.8 NE max 37 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.