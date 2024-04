Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani domenica 14 aprile

StrettoWeb

Domenica 14 Aprile a Ragusa si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 42% e il 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C e i venti soffieranno da Nord Est con una velocità che potrà raggiungere i 30,3km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà e dalle 06:00 si potrà godere di un bel cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a toccare i +22,5°C intorno alle 09:00, mentre i venti provenienti da Est soffieranno con una velocità di 26,5km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C e i venti da Est soffieranno con una velocità di 26,6km/h.

La situazione non cambierà molto in serata, con un cielo nuvoloso e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +14,1°C intorno alle 21:00, mentre i venti da Est – Nord Est soffieranno con una velocità di 14km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Ragusa indicano una giornata con alternanza di schiarite e nuvolosità, temperature gradevoli e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alle temperature nel corso della giornata, per potersi adeguare alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Aprile a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° Assenti 15.9 NE max 30.3 Grecale 68 % 1022 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +12.1° Assenti 14.7 NE max 31.6 Grecale 68 % 1023 hPa 8 cielo sereno +21° perc. +20.2° Assenti 22 E max 26.5 Levante 40 % 1024 hPa 11 poche nuvole +24.1° perc. +23.4° Assenti 24.4 E max 23.6 Levante 29 % 1022 hPa 14 cielo coperto +23° perc. +22.1° Assenti 26.5 E max 28.3 Levante 31 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +17.3° Assenti 17.4 E max 34.2 Levante 45 % 1021 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 13.5 NE max 22.6 Grecale 55 % 1022 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 11.6 ENE max 12.9 Grecale 54 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.