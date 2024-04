Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani mercoledì 17 aprile

StrettoWeb

Mercoledì 17 Aprile a Ragusa si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si presenterà sereno con assenza totale di nuvole.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica sarà di 1005hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature saranno piacevoli, con un massimo di +17,3°C. Il vento soffierà da Ovest con intensità fino a 50,2km/h, garantendo una sensazione di freschezza.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature in lieve calo. Verso le 23:00, il termometro segnerà circa +8°C, con una leggera brezza che porterà un po’ di frescura.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ragusa, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima primaverile della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +11.7° Assenti 17.7 ONO max 35 Maestrale 97 % 1005 hPa 5 nubi sparse +10.4° perc. +10° Assenti 12.9 ONO max 19 Maestrale 94 % 1004 hPa 8 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 22.5 ONO max 31.3 Maestrale 70 % 1005 hPa 11 poche nuvole +17° perc. +15.9° Assenti 46.1 O max 53.2 Ponente 44 % 1005 hPa 14 cielo sereno +16° perc. +14.9° Assenti 47.7 O max 54 Ponente 49 % 1005 hPa 17 cielo sereno +13° perc. +11.8° Assenti 40.4 ONO max 51.1 Maestrale 58 % 1006 hPa 20 cielo sereno +9.8° perc. +6.4° Assenti 30.5 ONO max 48 Maestrale 70 % 1010 hPa 23 cielo sereno +8° perc. +4.7° Assenti 21.6 ONO max 42.3 Maestrale 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:39

