Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani giovedì 18 aprile

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Aprile a Ragusa indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e assenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i 16°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, fino a diventare una brezza tesa nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 15°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità costante, mantenendo una brezza tesa.

Durante la sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, mentre il vento perderà progressivamente di intensità, diventando una brezza tesa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ragusa, si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di piogge e temporali a partire da Venerdì. Si consiglia quindi di approfittare della giornata di Giovedì per godere del bel tempo e delle temperature gradevoli, prima dell’arrivo di precipitazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Aprile a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.5° perc. +3.6° Assenti 15.6 ONO max 20.7 Maestrale 79 % 1010 hPa 5 cielo sereno +6.5° perc. +4.2° Assenti 11.4 ONO max 16.5 Maestrale 80 % 1011 hPa 8 cielo sereno +13.5° perc. +12.2° Assenti 22.6 ONO max 29 Maestrale 47 % 1011 hPa 11 cielo sereno +16.3° perc. +15.2° Assenti 35 O max 40.9 Ponente 45 % 1011 hPa 14 cielo sereno +15.4° perc. +14.4° Assenti 37.6 O max 44.8 Ponente 57 % 1010 hPa 17 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 24.9 O max 41.8 Ponente 76 % 1011 hPa 20 cielo coperto +9.4° perc. +7.4° Assenti 13.5 O max 21.2 Ponente 85 % 1012 hPa 23 cielo coperto +7.9° perc. +6.9° Assenti 6.6 ONO max 10.7 Maestrale 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:40

