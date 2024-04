Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi domenica 14 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile a Messina si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +16,5°C e i +23,6°C durante le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e limpido, garantendo un clima mite e ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23,6°C, mentre la minima sarà di +16,5°C. Il vento soffierà con intensità leggera, provenendo principalmente da direzioni meridionali e sud-occidentali.

In serata, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse, mantenendo le condizioni di bel tempo. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17,7°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, provenendo principalmente da sud e sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Aprile a Messina indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e le condizioni meteorologiche si presenteranno ideali per svolgere attività all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede il mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli della Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +16.6° perc. +15.8° Assenti 2.6 S max 6.5 Ostro 61 % 1023 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +19.4° Assenti 4.9 SSO max 6.9 Libeccio 50 % 1024 hPa 10 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 3.5 OSO max 7.8 Libeccio 43 % 1024 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° Assenti 0.1 SE max 5.5 Scirocco 45 % 1023 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 1.6 SSO max 6.2 Libeccio 49 % 1022 hPa 19 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 8.9 SSE max 11.3 Scirocco 60 % 1022 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 7.5 SSE max 8.7 Scirocco 57 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.