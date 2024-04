Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani sabato 13 aprile

StrettoWeb

Sabato 13 Aprile a Messina si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15°C e i +20°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile, mentre la copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +15°C. Il vento sarà leggero proveniente da nord – nord ovest.

Al mattino il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +20°C. Il vento sarà sempre leggero proveniente da nord.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +20°C. Il vento continuerà a soffiare da nord con intensità variabile.

In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +16°C. Il vento sarà ancora proveniente da sud – sud est, ma con una lieve diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Aprile a Messina indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Sia oggi che nei prossimi giorni, dunque, si potrà godere di un clima piacevole e primaverile a Messina.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 5 NNO max 7.3 Maestrale 77 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 5.9 N max 7.6 Tramontana 75 % 1025 hPa 8 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 7.1 N max 7.6 Tramontana 57 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 5.4 N max 8.9 Tramontana 55 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 2.7 NE max 6.4 Grecale 56 % 1024 hPa 17 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 2.4 ENE max 5.3 Grecale 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.7° perc. +16.3° Assenti 3.5 SSE max 5.3 Scirocco 73 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° Assenti 0.9 SSO max 5.5 Libeccio 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:34

