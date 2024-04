Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani giovedì 4 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Messina mostrano condizioni stabili e piacevoli durante l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +15°C, mentre nel pomeriggio e sera le temperature saliranno fino a toccare i +17°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-60%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +13°C, ideali per chi ama dormire al fresco. Al risveglio, il cielo si presenterà ancora sereno con temperature gradevoli che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +17°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza nuvole a offuscarlo, regalando una sensazione di tiepido tepore con temperature massime intorno ai +17°C. Anche in serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno sui +13-14°C, ideali per una passeggiata rilassante dopo cena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina per Giovedì 4 Aprile promettono una giornata piacevole e soleggiata, perfetta per godersi le bellezze della città siciliana. Le temperature miti e la mancanza di piogge renderanno l’atmosfera ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili, regalando così un clima primaverile molto gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.8° perc. +11.9° Assenti 7.9 N max 13 Tramontana 66 % 1020 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +11.8° Assenti 7.5 NNO max 11.7 Maestrale 64 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° Assenti 9.1 N max 11.6 Tramontana 50 % 1021 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +16.9° Assenti 9.2 NNE max 12.5 Grecale 48 % 1021 hPa 14 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 6.7 N max 9.6 Tramontana 51 % 1020 hPa 17 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.1 N max 4.8 Tramontana 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.1 NNE max 6.5 Grecale 69 % 1022 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 4 N max 7.1 Tramontana 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.