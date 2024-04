Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani martedì 30 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Aprile a Enna mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 56% e l’82%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C, con una leggera percezione di freddo dovuta al vento che soffierà a una velocità tra i 10,8km/h e i 27,6km/h provenendo dall’Est – Nord Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo coperto al 100%, mantenendo le temperature intorno ai 14-19°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 20,4km/h con raffiche fino a 26,7km/h provenienti dall’Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà con una certa intensità, arrivando fino a 37,2km/h sempre dalla direzione dell’Est – Sud Est.

In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili con un cielo coperto al 100% e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 11-13°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche che potranno superare i 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili piogge nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, ma sarà importante prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero aumentare di intensità. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Enna.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Aprile a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.3° perc. +7.9° Assenti 9.6 ENE max 11.7 Grecale 72 % 1018 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +9.6° Assenti 10.8 ENE max 27.6 Grecale 72 % 1018 hPa 8 cielo coperto +16.6° perc. +15.8° Assenti 17.7 ESE max 27.5 Scirocco 58 % 1018 hPa 11 cielo coperto +19° perc. +18.2° Assenti 19.9 ESE max 26.1 Scirocco 49 % 1017 hPa 14 cielo coperto +19.7° perc. +18.8° Assenti 27 SE max 35.4 Scirocco 40 % 1015 hPa 17 cielo coperto +14.7° perc. +13.8° Assenti 20.8 ESE max 36.8 Scirocco 58 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.11 mm 10 ESE max 26.4 Scirocco 86 % 1015 hPa 23 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 46 % 8 E max 14.1 Levante 94 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 19:54

