Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani lunedì 8 aprile

Previsioni Meteo a Enna per Lunedì 8 Aprile

Le condizioni meteorologiche a Enna per Lunedì 8 Aprile saranno caratterizzate da un’alternanza di cielo sereno, poche nuvole e cielo coperto durante la giornata. La temperatura massima si attesterà sui 25,1°C intorno alle ore centrali, mentre la minima sarà di 10,1°C durante la notte.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso le ore centrali della giornata. Le temperature saranno gradevoli, con valori compresi tra i +13,7°C e i +24,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a quella effettiva, con valori che varieranno tra i +11,8°C e i +23,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, arrivando a una copertura nuvolosa del 100% intorno alle ore 13:00. Le temperature massime si manterranno intorno ai 24,9°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità che raggiungerà i 11,4km/h.

La sera e la notte vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con valori che si attesteranno intorno al 80-87%. Le temperature caleranno gradualmente, con valori minimi intorno ai 10,1°C. Il vento sarà ancora presente, seppur con una lieve intensità.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Enna si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche, con cielo variabile e possibili precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con massime che potrebbero superare i 25°C durante la settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +7.9° Assenti 6 NE max 6.2 Grecale 19 % 1018 hPa 5 cielo sereno +10.3° perc. +8° Assenti 6.6 ENE max 7.2 Grecale 24 % 1019 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +18.2° Assenti 5.2 SSE max 7.7 Scirocco 27 % 1019 hPa 11 poche nuvole +24.4° perc. +23.4° Assenti 9.5 S max 9 Ostro 21 % 1017 hPa 14 cielo coperto +23.9° perc. +23° Assenti 12.2 SSO max 11.2 Libeccio 25 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.2° Assenti 6.3 SSE max 7.3 Scirocco 52 % 1017 hPa 20 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 5.1 ENE max 5.4 Grecale 84 % 1019 hPa 23 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° Assenti 4.8 ENE max 5.5 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:34

