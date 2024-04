Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani lunedì 8 aprile

StrettoWeb

Lunedì 8 Aprile a Catania si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +15,8°C e i +23,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque gradevole.

Nelle prime ore del giorno, la velocità del vento sarà abbastanza contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 5,7km/h. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,9km/h. La direzione del vento varierà da Nord a Est, mantenendosi comunque su valori moderati.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 40-44% durante la mattina e salirà fino al 66-76% nel pomeriggio, a causa dell’aumento della copertura nuvolosa. Le precipitazioni sono assenti, quindi non sono previste piogge per l’intera giornata.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso, ma senza rischio di piogge. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,8°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, Lunedì 8 Aprile a Catania si prevede una giornata con condizioni meteo stabili e gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento dell’umidità nel pomeriggio, che potrebbe rendere l’aria più fresca. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Aprile a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +14.4° Assenti 4 O max 5.7 Ponente 40 % 1018 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +14.3° Assenti 2.8 NO max 4.7 Maestrale 36 % 1018 hPa 8 cielo sereno +21.2° perc. +20.3° Assenti 6.3 SO max 5.4 Libeccio 36 % 1019 hPa 11 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 16.7 ESE max 14.5 Scirocco 44 % 1018 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 14.4 E max 15.6 Levante 63 % 1018 hPa 17 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 8.7 E max 12.1 Levante 76 % 1018 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 3.9 ENE max 5.6 Grecale 85 % 1019 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 2.2 ONO max 2.8 Maestrale 86 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:30

