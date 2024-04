Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 6 aprile

StrettoWeb

Sabato 6 Aprile a Caltanissetta si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2-7%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da nord con velocità intorno ai 5-6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4-7%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +22°C verso le ore centrali del giorno. Il vento sarà debole proveniente da ovest-nord ovest con velocità intorno ai 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo a Caltanissetta sarà caratterizzato da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature massime toccheranno i +24°C, con una brezza leggera proveniente da ovest con velocità intorno ai 9-12 km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-4%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i +9°C verso le ore notturne. Il vento sarà ancora debole proveniente da nord-nord est con velocità intorno ai 5-6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 6 Aprile a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti leggeri che non dovrebbero influenzare significativamente le condizioni atmosferiche. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo nelle prossime ore.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.2° perc. +7.6° Assenti 5.2 N max 5 Tramontana 71 % 1025 hPa 5 cielo sereno +8.2° perc. +7.5° Assenti 5.6 N max 5.3 Tramontana 68 % 1025 hPa 8 cielo sereno +18.7° perc. +17.5° Assenti 2.7 NO max 3.7 Maestrale 33 % 1025 hPa 11 cielo sereno +23.8° perc. +22.8° Assenti 6.3 ONO max 6.4 Maestrale 21 % 1024 hPa 14 cielo sereno +24.6° perc. +23.7° Assenti 10.8 O max 11.4 Ponente 22 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 3.7 SSO max 6.4 Libeccio 50 % 1023 hPa 20 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 5.9 NNE max 5.6 Grecale 66 % 1024 hPa 23 cielo sereno +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.1 N max 5.8 Tramontana 53 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:33

