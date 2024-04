Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani martedì 16 aprile

StrettoWeb

Martedì 16 Aprile a Caltanissetta si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli e instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 96% e il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una leggera sensazione di freddo percepita. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da diverse direzioni, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica non migliorerà, anzi si prevede l’arrivo di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una sensazione di freddo percepita che potrebbe aumentare a causa delle precipitazioni. Il vento soffierà con intensità variabile, fino a diventare una brezza vivace nel corso della mattinata. L’umidità aumenterà fino all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona di Caltanissetta, con precipitazioni che potrebbero essere moderate. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una sensazione di freddo percepita che potrebbe aumentare a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendo comunque una certa vivacità. L’umidità raggiungerà il 90%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto e le piogge potrebbero continuare a interessare la zona, seppur con minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una sensazione di freddo percepita che potrebbe aumentare a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà con leggera intensità, provenendo da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1008hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Aprile a Caltanissetta indicano un’alta probabilità di piogge leggere e moderate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno fresche, con una sensazione di freddo percepita a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche nella zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Aprile a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° prob. 63 % 9.7 SSE max 14.8 Scirocco 61 % 1013 hPa 5 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° prob. 46 % 11.8 NE max 22.3 Grecale 74 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +13.4° perc. +12.7° 0.55 mm 17.1 E max 42.6 Levante 73 % 1011 hPa 11 pioggia moderata +12.1° perc. +11.7° 1.01 mm 7.8 NNE max 17.5 Grecale 88 % 1010 hPa 14 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.19 mm 7.6 NE max 7.7 Grecale 73 % 1007 hPa 17 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.16 mm 2.6 NNE max 3.7 Grecale 85 % 1007 hPa 20 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 38 % 4.1 OSO max 4.2 Libeccio 90 % 1008 hPa 23 cielo coperto +9.7° perc. +9.4° prob. 28 % 5.2 ONO max 5.5 Maestrale 96 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:42

