Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani domenica 21 aprile

Le previsioni meteo per Domenica 21 Aprile ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La mattina, la copertura nuvolosa sarà del 88% con temperature che si attesteranno intorno ai +17,2°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà fino al 97% con temperature che si manterranno intorno ai +18,6°C. Anche in serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +11,4°C.

Durante la giornata, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 35,6km/h provenienti prevalentemente da Ovest. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-70% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1013hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Agrigento indicano una tendenza al mantenimento delle condizioni di cielo coperto con temperature che si manterranno nella media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni della velocità del vento e di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo locali.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Aprile a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° Assenti 27 O max 35.6 Ponente 78 % 1011 hPa 5 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 18.3 NO max 28.5 Maestrale 77 % 1011 hPa 8 nubi sparse +14.2° perc. +13.1° Assenti 19.4 ONO max 24.8 Maestrale 55 % 1011 hPa 11 cielo coperto +17.9° perc. +17° Assenti 19.4 ONO max 24.6 Maestrale 47 % 1010 hPa 14 cielo coperto +18.3° perc. +17.4° Assenti 17.9 O max 22.5 Ponente 46 % 1009 hPa 17 cielo coperto +15.9° perc. +15° Assenti 8.3 NO max 15.7 Maestrale 56 % 1010 hPa 20 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° Assenti 14.5 NE max 17.9 Grecale 66 % 1012 hPa 23 cielo coperto +11.7° perc. +10.7° Assenti 13.2 ENE max 18.7 Grecale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:48

