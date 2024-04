Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani domenica 14 aprile

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Aprile ad Agrigento prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-20%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +17°C e i +23°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a causa della brezza che soffierà a velocità moderate provenendo da Est e Sud-Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 45-55%. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori intorno ai +21°C. Il vento sarà ancora moderato proveniente da diverse direzioni, ma senza particolari raffiche o intensità.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 25-40%. Le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi intorno ai +16°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento per Domenica 14 Aprile indicano una giornata piuttosto stabile, con alternanza di schiarite e nubi. Le temperature si manterranno gradevoli e il vento non sarà particolarmente fastidioso. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e alle attività all’aperto in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Aprile a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +14.5° Assenti 13.2 NE max 14.3 Grecale 53 % 1022 hPa 5 nubi sparse +14.7° perc. +13.7° Assenti 11.9 NE max 11.6 Grecale 56 % 1023 hPa 8 poche nuvole +22° perc. +21.4° Assenti 17.3 E max 21.2 Levante 41 % 1023 hPa 11 nubi sparse +23.4° perc. +22.8° Assenti 9 SSE max 14.7 Scirocco 40 % 1022 hPa 14 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° Assenti 7.1 SO max 12.6 Libeccio 50 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 5.5 OSO max 5.3 Libeccio 59 % 1021 hPa 20 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 9.6 NNE max 9.2 Grecale 59 % 1022 hPa 23 poche nuvole +15.7° perc. +14.7° Assenti 12.2 NE max 11.7 Grecale 54 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.