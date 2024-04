Prestipino nominato procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

StrettoWeb

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato Michele Prestipino procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Prestipino, che attualmente è aggiunto alla procura di Roma, è stato votato a maggioranza, con 6 astensioni.

In magistratura dal 1984, Prestipino ha iniziato la sua carriera alla pretura di Avezzano, poi è stato giudice di sorveglianza a L’Aquila. Per 12 anni, dal ’96 al 2008, è stato sostituto alla procura di Palermo, poi fino al 2012 aggiunto a Reggio Calabria, in entrambi gli uffici a fianco di Giuseppe Pignatone.

Dal 2013 è approdato alla Procura di Roma, prima come aggiunto poi reggente da maggio del 2019, quando Pignatone è andato in pensione. A marzo del 2020, nella bufera del caso Palamara e della vicenda dell’Hotel Champagne, la sua nomina a procuratore capo della capitale, nomina poi ritenuta illegittima e annullata dal giudice amministrativo. Da gennaio del 2022 Prestipino è dunque tornato a ricoprire il ruolo di aggiunto alla Procura di Roma.

