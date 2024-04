Il Presidente della Federazione Italiana Rugby a Palermo: “la maglia azzurra torni al Sud”

StrettoWeb

Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti ha incontrato oggi i vertici del Comune di Palermo e della Regione Sicilia nel corso di un viaggio di tre giorni in Sicilia per incontrare le Società del territorio. Sul tavolo dei due incontri il rilancio del Gioco nel meridione e la volontà, condivisa con le istituzioni del territorio, di garantire uno sviluppo impiantistico.

Tutto ciò sarà necessario alle Società del territorio per esprimere il logo pieno potenziale, ma anche l’opportunità di rivedere presto a Sud di Roma un grande evento internazionale dopo il successo di pubblico del 2017 a Catania per Italia v Fiji maschile.

“Nel Sindaco Lagalla e nell’Assessore comunale Anello, così come nell’Assessore regionale Amata, ho trovato una calorosa accoglienza e grande disponibilità a supportare concretamente le esigenze dei nostri Club, in particolare per quanto riguarda l’individuazione o il rilancio di quegli impianti tanto necessari, specialmente nel nostro Sud, per lo sviluppo del Gioco” – ha dichiarato il Presidente.

“Riportare presto la maglia azzurra in Sicilia è un obiettivo che ci siamo dati, insieme all’Assessore Regionale Amata, per ispirare e coinvolgere i giovani di questa meravigliosa isola e avvicinarli sempre più al nostro sport” – ha concluso il Presidente federale.

