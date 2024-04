Con il Ponte sullo Stretto la Sicilia sarà “la migliore piattaforma naturale d’Europa”

StrettoWeb

“Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina abbiamo una grandiosa opportunità che è quella di rendere la Sicilia la migliore piattaforma naturale d’Europa, non un modello, uno strumento di comunicazione di mobilita tra due medie province italiane, quali Messina e Reggio Calabria, ma la possibilità di mettere a disposizione davvero la nostra Sicilia con Milano, Bolzano, Berlino, Parigi“. E’ quanto dichiarato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, durante il terzo Summit nazionale sull’economia del mare Blue Forum “Investiamo nell’economia del mare“, in corso a Gaeta.

“Questo è il grande sviluppo su cui il nostro governo sta facendo degli investimenti – ha precisato Morelli – e questo è anche un po’ il simbolo di un collegamento che non mette a disposizione solo di alcuni settori fondamentali per la nostra Italia, come il turismo o la mobilità, ma che oggettivamente oggi è fuori dalla storia“. “Questa infrastruttura è dal punto di vista trasportistico e logistico un interesse nazionale perché permette di cancellare quella rottura di carico che oggi dobbiamo sopportare, quindi grande visione rispetto al settore delle infrastrutture legate alla logistica, grande visione rispetto ai temi dell’area sottomarina“, ha concluso.

