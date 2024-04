Ponte sullo Stretto, Salvini: “Stato e imprese libere sono più forti delle mafie”

StrettoWeb

“Il Ponte di Messina è qualcosa che non solo i siciliani e i calabresi, ma anche gli italiani, aspettano da 50 anni. Sarà un’enorme opportunità di lavoro per tutta Italia: la società stima in 120 mila posti di lavoro diretti e indiretti creati negli anni della lavorazione, e ci sarà un risparmio ambientale come la Tav”. Così Matteo Salvini, leader della Lega parlando a Torino ad un evento sulla riforma dell’autonomia differenziata sul ponte di Messina. “La società sta andando avanti e ribadisco obiettivo d partire con i cantieri entro la fine dell’estate” aggiunge. “Lo Stato e le imprese libere sono molto piu forti delle mafie e questo sia per Ponte che per la Tav. Penso che lo Stato sia piu forte delle mafie” aggiunge.

