Ponte sullo Stretto, nel Pd anche Bonaccini dice No: “che urgenza c’è?”

“Io non sono contrario al ponte sullo Stretto di Messina ma mi chiedo quale priorità abbia realizzare questa infrastruttura che ti porta su un’isola dove c’è ancora un binario unico ferroviario e dove in auto ci metti 4 ore per fare 50 chilometri”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto in collegamento video al convegno promosso da Merita in corso a Gallerie d’Italia a Napoli.

“Se vogliamo dare competitività al Paese – ha aggiunto – bisogna fare ciò che serve per creare lavoro”.

